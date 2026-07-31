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Punta Umbría renueva la bandera de 'Playa Sin Humos'

El distintivo vuelve a ondear en la zona del Albergue Juvenil para promover hábitos saludables y reducir los residuos derivados del tabaco en el litoral
Punta Umbría renueva la bandera de 'Playa Sin Humos'
Punta Umbría renueva la bandera de 'Playa Sin Humos'
Punta Umbría
Punta Umbría renueva la bandera de 'Playa Sin Humos'
Redacción
Redacción
31/07/26 - 11:37

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha renovado un año más su adhesión a la iniciativa de la Junta de Andalucía para fomentar los espacios libres de humo en las playas. Como reconocimiento a este compromiso, la playa urbana del Albergue Juvenil vuelve a lucir la bandera oficial que la identifica como 'Playa Sin Humos'.

La campaña, impulsada por la Consejería de Salud y Consumo a través de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos del tabaquismo y reducir el impacto ambiental que generan las colillas y otros residuos derivados del consumo de tabaco en el litoral.

La concejala delegada de Turismo y Playas, Jimena Donoso, ha señalado que la renovación de este distintivo "refleja la apuesta del Ayuntamiento por un modelo de playa más saludable, sostenible y respetuoso con el medio ambiente". Asimismo, ha destacado que el objetivo es ofrecer a vecinos y visitantes "un espacio más limpio y agradable", al tiempo que se continúa concienciando sobre los beneficios de reducir el consumo de tabaco en lugares de uso compartido.

Desde el Consistorio recuerdan que la iniciativa tiene un carácter voluntario y no implica la prohibición de fumar, sino que pretende fomentar el respeto a un espacio pensado para favorecer la convivencia, proteger el entorno y minimizar la presencia de colillas, uno de los residuos más frecuentes en las playas.

Donoso también ha subrayado la importancia de educar a las nuevas generaciones en hábitos saludables y en el respeto al medio ambiente, destacando que "pequeñas acciones individuales contribuyen a conservar nuestras playas en mejores condiciones para todos".

Con esta renovación, Punta Umbría mantiene su participación en una campaña que busca mejorar la calidad ambiental del litoral andaluz y reforzar la imagen de sus playas como espacios de bienestar, sostenibilidad y disfrute responsable.