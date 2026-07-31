Punta Umbría renueva la bandera de 'Playa Sin Humos'

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha renovado un año más su adhesión a la iniciativa de la Junta de Andalucía para fomentar los espacios libres de humo en las playas. Como reconocimiento a este compromiso, la playa urbana del Albergue Juvenil vuelve a lucir la bandera oficial que la identifica como 'Playa Sin Humos'.

La campaña, impulsada por la Consejería de Salud y Consumo a través de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos del tabaquismo y reducir el impacto ambiental que generan las colillas y otros residuos derivados del consumo de tabaco en el litoral.

La concejala delegada de Turismo y Playas, Jimena Donoso, ha señalado que la renovación de este distintivo "refleja la apuesta del Ayuntamiento por un modelo de playa más saludable, sostenible y respetuoso con el medio ambiente". Asimismo, ha destacado que el objetivo es ofrecer a vecinos y visitantes "un espacio más limpio y agradable", al tiempo que se continúa concienciando sobre los beneficios de reducir el consumo de tabaco en lugares de uso compartido.

Desde el Consistorio recuerdan que la iniciativa tiene un carácter voluntario y no implica la prohibición de fumar, sino que pretende fomentar el respeto a un espacio pensado para favorecer la convivencia, proteger el entorno y minimizar la presencia de colillas, uno de los residuos más frecuentes en las playas.

Donoso también ha subrayado la importancia de educar a las nuevas generaciones en hábitos saludables y en el respeto al medio ambiente, destacando que "pequeñas acciones individuales contribuyen a conservar nuestras playas en mejores condiciones para todos".

Con esta renovación, Punta Umbría mantiene su participación en una campaña que busca mejorar la calidad ambiental del litoral andaluz y reforzar la imagen de sus playas como espacios de bienestar, sostenibilidad y disfrute responsable.