Denuncian un nuevo caballo suelto en una carretera de Huelva

La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos, Víctimas de Accidentes de Tráfico por Equinos Sueltos, ha denunciado la aparición de un nuevo equino suelto en una carretera de la provincia de Huelva y ha reclamado la adopción de medidas urgentes para evitar nuevos accidentes.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el suceso se produjo durante la madrugada de este domingo, cuando un caballo fue localizado deambulando junto a una curva en las inmediaciones de la entrada a Paterna del Campo. La asociación asegura que las imágenes y un vídeo grabados al amanecer muestran el riesgo que suponía la presencia del animal para la circulación.

Desde el colectivo advierten de que no se trata de un hecho aislado y sostienen que, de haberse producido la situación unas horas antes, con menor visibilidad, podría haber tenido consecuencias trágicas para cualquier conductor.

La asociación recuerda que nació tras el fallecimiento de Fuente Clara Cabrera Mateos en un accidente de tráfico que, según viene denunciando la familia, estuvo provocado por la irrupción de equinos sueltos en la calzada. Desde entonces, aseguran que han alertado de forma reiterada sobre un problema que continúa poniendo en riesgo la seguridad vial.

Ante este nuevo episodio, la entidad considera “inaceptable” que sigan produciéndose situaciones de este tipo y reclama una mayor implicación de las administraciones públicas.

En concreto, solicita a la Delegación Territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía que intensifique los controles dentro de sus competencias, pide a los ayuntamientos una mayor colaboración en la prevención y comunicación de estos casos y reclama al presidente de la Junta de Andalucía una coordinación efectiva entre todas las administraciones implicadas para reducir este riesgo.

La asociación insiste en que su objetivo no es generar confrontación política, sino evitar que otras familias sufran tragedias similares. Asimismo, anuncia que continuará denunciando públicamente cada caso del que tenga conocimiento y reclamando un protocolo eficaz de actuación, mayor vigilancia, la identificación de los propietarios de los animales cuando corresponda y la aplicación de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en las carreteras.

“Salvar vidas humanas debe ser una prioridad absoluta”, concluye el comunicado.