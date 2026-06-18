Punta Umbría permitirá cerrar más tarde a bares y locales durante el verano

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha aprobado una ampliación excepcional de los horarios de cierre de los establecimientos de hostelería y ocio durante buena parte de la temporada estival.

La medida, firmada mediante decreto por el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, permitirá a los locales incluidos en la normativa autonómica prolongar su actividad hasta dos horas más de lo habitual durante las noches de los fines de semana de verano.

La ampliación comenzará a aplicarse desde la noche del 26 al 27 de junio y permanecerá en vigor hasta el último fin de semana de agosto. También abarcará las jornadas en las que se celebran las tradicionales Fiestas del Carmen, una de las citas más destacadas del calendario festivo del municipio.

No obstante, la medida no afectará a las terrazas y veladores, que deberán seguir respetando el horario máximo de cierre fijado a las 2.00 de la madrugada. Además, estos espacios deberán quedar completamente recogidos y desalojados en el plazo máximo de media hora, tal y como establece la normativa autonómica.

Desde el Consistorio consideran que esta decisión responde al notable incremento de población que registra Punta Umbría durante los meses de verano y al aumento de la demanda de servicios de ocio, restauración y hostelería por parte de residentes y visitantes.

La ampliación de horarios coincide además con la celebración de numerosos eventos culturales, sociales y festivos previstos para los próximos meses, en un periodo clave para la economía local.

Con esta medida, el Ayuntamiento busca favorecer la actividad económica, reforzar la oferta de ocio y contribuir al dinamismo turístico de uno de los principales destinos vacacionales de la provincia de Huelva durante la temporada estival.