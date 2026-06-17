Islantilla buscará hogar a decenas de animales en una gran cita solidaria por la adopción

El Paseo Marítimo de Islantilla acogerá los próximos 27 y 28 de junio la tercera edición de AnimalDipHuelva, un encuentro solidario que convertirá la costa onubense en un gran escaparate para fomentar la adopción responsable y sensibilizar sobre el abandono animal.

La iniciativa, impulsada por la Diputación de Huelva, reunirá a 17 protectoras y asociaciones procedentes de distintos puntos de la provincia, que darán a conocer su trabajo y presentarán animales que buscan una segunda oportunidad.

Durante ambas jornadas, los visitantes podrán conocer perros y gatos en adopción, colaborar con las entidades mediante donaciones, participar en mercadillos solidarios y asistir a numerosas actividades dirigidas a todos los públicos.

El evento se desarrollará en horario de 18.30 a 00.30 horas y contará con un amplio programa de actividades. Entre ellas destaca un desfile de perros en adopción, exhibiciones de agility, demostraciones de obediencia canina y un cuentacuentos basado en la historia real de una perrita abandonada en la provincia.

La jornada del domingo incluirá además una charla especializada sobre bienestar animal impartida por profesionales del Centro Provincial de Animales y representantes de Athisa Medio Ambiente.

Bajo el lema "Adopta, apadrina, acoge, dona y colabora", la cita busca no solo favorecer las adopciones, sino también dar visibilidad al trabajo que desarrollan durante todo el año las asociaciones protectoras de la provincia.

AnimalDipHuelva alcanza así su tercera edición tras pasar anteriormente por Punta Umbría y Mazagón, consolidándose como uno de los principales encuentros provinciales dedicados al bienestar animal y a la lucha contra el abandono de mascotas.

Las 17 entidades participantes mostrarán al público diferentes formas de colaborar con su labor diaria, recordando que ayudar a un animal no pasa únicamente por la adopción, sino también por el acogimiento temporal, el apadrinamiento o el apoyo económico a las protectoras.