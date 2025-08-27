San Silvestre de Guzmán prepara la XXII Feria Cinegética y de Productos Naturales del 26 al 28 de septiembre

San Silvestre de Guzmán ya tiene fechas confirmadas para la vigésimo segunda edición de su Feria Cinegética y de Productos Naturales, que se celebrará del 26 al 28 de septiembre de 2025. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento local junto a las concejalías y el equipo técnico municipal, se ha consolidado como un referente en la comarca del Andévalo Occidental y en toda la provincia de Huelva.

Durante tres días, los visitantes podrán disfrutar de un completo programa centrado en la caza, la naturaleza y la vida rural. La feria incluirá actividades de gastronomía, cetrería, artesanía, turismo y ocio activo, así como exhibiciones de armería, ropa y complementos de caza, taxidermia, degustaciones, talleres, concursos y exposiciones. Cada año, los organizadores incorporan novedades y experiencias que hacen que cada edición sea única y diferente.

El alcalde del municipio destacó la importancia de la feria como espacio de promoción del territorio y del sector cinegético, “una oportunidad para mostrar la riqueza natural y cultural de nuestra comarca, así como para atraer visitantes y dinamizar la economía local”.

El Ayuntamiento ha abierto ya el plazo para que los interesados en participar como expositores realicen la pre-solicitud para los stands. Los formularios de inscripción están disponibles en la web oficial de la feria o pueden enviarse a través del correo electrónico feriacinegetica@gmail.com.

Con esta nueva edición, San Silvestre de Guzmán espera recibir a decenas de expositores y miles de visitantes, consolidando la Feria Cinegética y de Productos Naturales como un evento de referencia en Andalucía para los amantes de la caza, la naturaleza y la vida al aire libre.