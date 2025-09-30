San Silvestre de Guzmán pone en marcha un curso de español para inmigrantes

El Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán ha anunciado la puesta en marcha de un curso de español dirigido a personas inmigrantes, con el objetivo de facilitar su integración y mejorar sus competencias comunicativas en castellano.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta hoy 30 de septiembre, pudiéndose formalizar de manera presencial en el propio consistorio o a través del Servicio de Información por WhatsApp habilitado para tal fin.

Las clases comenzarán el próximo viernes 3 de octubre y se desarrollarán en la Biblioteca Municipal los martes y viernes, en horario de 17:00 a 18:00 horas.

Con esta iniciativa, el municipio refuerza su apuesta por la inclusión social y el aprendizaje de idiomas como herramienta clave para la igualdad de oportunidades.