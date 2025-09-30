Buscar
martes. 30.09.2025
San Silvestre de Guzmán pone en marcha un curso de español para inmigrantes

Las inscripciones pueden realizarse hasta hoy en el Ayuntamiento o por WhatsApp

Redacción
30/09/25 - 13:23

El Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán ha anunciado la puesta en marcha de un curso de español dirigido a personas inmigrantes, con el objetivo de facilitar su integración y mejorar sus competencias comunicativas en castellano.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta hoy 30 de septiembre, pudiéndose formalizar de manera presencial en el propio consistorio o a través del Servicio de Información por WhatsApp habilitado para tal fin.

Las clases comenzarán el próximo viernes 3 de octubre y se desarrollarán en la Biblioteca Municipal los martes y viernes, en horario de 17:00 a 18:00 horas.

Con esta iniciativa, el municipio refuerza su apuesta por la inclusión social y el aprendizaje de idiomas como herramienta clave para la igualdad de oportunidades.