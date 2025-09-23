San Silvestre de Guzmán se convierte en la capital de la caza con su XXII Feria Cinegética

San Silvestre de Guzmán se prepara para acoger la XXII Feria Cinegética y de Productos Naturales, consolidándose como una de las citas más importantes de Andalucía en el ámbito de la caza y la naturaleza. La presentación tuvo lugar en la Diputación de Huelva, con la participación del alcalde José Alberto Macarro, el diputado de Medio Ambiente Arturo Alpresa, el delegado de Sostenibilidad Pedro Yórquez, y representantes de la Mancomunidad de Municipios Beturia, entre otros.

La feria se celebrará del viernes 26 a las 13:00 horas hasta el domingo 28 a las 21:30 horas y contará con cerca de 70 empresas participantes, un 40 % más que el año pasado, gracias a la ampliación del recinto ferial y la incorporación de un pabellón anexo. Durante tres días, los visitantes podrán disfrutar de medio centenar de actividades, entre exhibiciones, talleres, concursos, marroquinería, taxidermia, armería, moda, música y degustaciones, reforzando el ámbito gastronómico y lúdico.

El alcalde José Alberto Macarro destacó que la feria convierte al municipio “en la capital de la caza” y valoró el papel de las sociedades del Andévalo, protagonistas de la tradición cinegética local. Asimismo, resaltó la colaboración con la Federación Andaluza de Caza y aseguró que la feria está “a la altura de citas nacionales como Madrid o Badajoz”, invitando a vecinos y visitantes a vivir una experiencia única en torno a la naturaleza, la cultura y la convivencia.