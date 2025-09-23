Buscar
23.09.2025
San Silvestre de Guzmán se convierte en la capital de la caza con su XXII Feria Cinegética

El evento, del 26 al 28 de septiembre, amplía su recinto, suma empresas y actividades para consolidarse como referente andaluz del sector

Feria Cinegética de San Silvestre.
San Silvestre de Guzmán se convierte en la capital de la caza con su XXII Feria Cinegética
Redacción
23/09/25 - 13:14

San Silvestre de Guzmán se prepara para acoger la XXII Feria Cinegética y de Productos Naturales, consolidándose como una de las citas más importantes de Andalucía en el ámbito de la caza y la naturaleza. La presentación tuvo lugar en la Diputación de Huelva, con la participación del alcalde José Alberto Macarro, el diputado de Medio Ambiente Arturo Alpresa, el delegado de Sostenibilidad Pedro Yórquez, y representantes de la Mancomunidad de Municipios Beturia, entre otros.

La feria se celebrará del viernes 26 a las 13:00 horas hasta el domingo 28 a las 21:30 horas y contará con cerca de 70 empresas participantes, un 40 % más que el año pasado, gracias a la ampliación del recinto ferial y la incorporación de un pabellón anexo. Durante tres días, los visitantes podrán disfrutar de medio centenar de actividades, entre exhibiciones, talleres, concursos, marroquinería, taxidermia, armería, moda, música y degustaciones, reforzando el ámbito gastronómico y lúdico.

El alcalde José Alberto Macarro destacó que la feria convierte al municipio “en la capital de la caza” y valoró el papel de las sociedades del Andévalo, protagonistas de la tradición cinegética local. Asimismo, resaltó la colaboración con la Federación Andaluza de Caza y aseguró que la feria está “a la altura de citas nacionales como Madrid o Badajoz”, invitando a vecinos y visitantes a vivir una experiencia única en torno a la naturaleza, la cultura y la convivencia.