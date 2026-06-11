San Juan del Puerto ultima el montaje de la zona taurina para sus fiestas patronales

La alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, ha supervisado los trabajos de acondicionamiento y montaje de la zona taurina de las Fiestas Patronales de San Juan Bautista 2026, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de las celebraciones.

Acompañada por miembros del equipo de Gobierno, la regidora visitó la calle Pozonuevo y la Plaza de Toros para comprobar el avance de los preparativos y la coordinación de los dispositivos de seguridad y emergencias que acompañarán a los festejos.

La infraestructura que se instala cada año incluye un graderío con capacidad para más de 500 espectadores y el tradicional vallado de la calle Pozonuevo, para cuya construcción se utilizan unos 7.200 metros de madera, 16.000 metros de cuerda y cerca de 2.000 cuñas de fijación. El recinto dispondrá además de 15 accesos peatonales y seis entradas para vehículos.

"Cada detalle de este montaje responde al compromiso que tenemos con la seguridad, la organización y el disfrute de nuestras fiestas", ha señalado Rocío Cárdenas, quien ha destacado el importante trabajo técnico y humano que hay detrás de estos preparativos.

En los próximos días también se completará la aportación de más de 70 toneladas de arena para mejorar las condiciones del firme tanto en la calle Pozonuevo como en la Plaza de Toros.

El dispositivo contará además con servicios higiénicos portátiles, reparto de envases de plástico a establecimientos hosteleros y un amplio operativo de seguridad. El Centro de Coordinación Operativa se ubicará en el Colegio San Juan Bautista, donde se centralizarán los servicios médicos, Protección Civil y Policía Local.

Con estos trabajos, el Ayuntamiento continúa ultimando los detalles de unas fiestas que volverán a reunir a miles de personas en torno a una de las tradiciones más arraigadas del municipio.