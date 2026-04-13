San Juan del Puerto supera los 10.000 habitantes y marca un hito en su crecimiento

San Juan del Puerto ha superado oficialmente la barrera de los 10.000 habitantes, situándose en una población de 10.047 vecinos a fecha de 1 de enero de 2026, según la propuesta remitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un hito histórico para la localidad, que consolida así la tendencia de crecimiento sostenido experimentada en los últimos años.

Este incremento poblacional es el resultado de una evolución progresiva que ha convertido al municipio en un enclave cada vez más atractivo para residir, invertir y desarrollar proyectos personales y profesionales. Un crecimiento que, según destacan desde el Ayuntamiento, responde también al trabajo continuado de las distintas corporaciones municipales a lo largo del tiempo.

La alcaldesa, Rocío Cárdenas, ha valorado de forma muy positiva este avance, subrayando que superar los 10.000 habitantes “es el resultado del esfuerzo de muchos años y de la confianza que tantas personas han depositado en nuestro pueblo para establecer aquí su hogar”. En este sentido, ha señalado que este logro supone también un estímulo para seguir mejorando los servicios públicos y ampliando oportunidades.

El nuevo escenario demográfico abre además importantes perspectivas para el municipio, tanto en materia de financiación como en la prestación de servicios, reforzando su posición dentro de la provincia de Huelva como uno de los núcleos en expansión.

Desde el Consistorio se insiste en la necesidad de continuar impulsando políticas que garanticen un crecimiento equilibrado y sostenible, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y consolidar a San Juan del Puerto como un municipio dinámico, acogedor y con proyección de futuro.