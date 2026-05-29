San Juan del Puerto se suma a la Ruta del Vino para reforzar su atractivo turístico y patrimonial

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha dado un nuevo paso para impulsar su proyección turística con la aprobación de su adhesión a la Ruta del Vino promovida por la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva (Adercón), una iniciativa destinada a poner en valor el patrimonio vitivinícola y cultural de los municipios de la comarca.

La incorporación fue aprobada durante el pleno ordinario celebrado este jueves, donde la alcaldesa, Rocío Cárdenas, recordó la histórica vinculación del municipio con la actividad vinícola. “San Juan del Puerto fue parte importante en la exportación vitivinícola”, destacó la regidora, quien explicó que el Ayuntamiento aportará una cuota anual de 1.000 euros para formar parte de este proyecto turístico. La propuesta salió adelante con los votos favorables del grupo socialista y la abstención de los concejales del Partido Popular.

La sesión plenaria también sirvió para aprobar por unanimidad la aceptación de una subvención concedida por la Junta de Andalucía destinada a reparar infraestructuras dañadas por las inundaciones registradas en el municipio. La ayuda permitirá acometer actuaciones por valor de 19.000 euros, que se destinarán a la reparación de la cubierta del Pabellón La Calzaílla, ubicado en el Polideportivo Municipal Pepe San Andrés, así como al arreglo del vallado de la parte trasera del CEIP JJ Rebollo.

Según se informó durante la sesión, las obras se desarrollarán durante los meses de julio y agosto con el objetivo de que ambas instalaciones estén plenamente operativas de cara al próximo curso y a la actividad deportiva habitual.

En el apartado de informes de Alcaldía, la concejala de Educación, Penélope Jiménez, anunció la apertura del plazo de inscripción para la Escuela de Verano 2026, una iniciativa dirigida a facilitar la conciliación familiar durante el periodo vacacional.

Por otro lado, la alcaldesa aprovechó la sesión para informar sobre los preparativos de las próximas fiestas patronales en honor a San Juan Bautista. Cárdenas señaló que el Ayuntamiento trabaja ya en la organización de una de las celebraciones más importantes del calendario local y anunció que este domingo, a las 20:00 horas, tendrá lugar la presentación oficial del cartel anunciador y de la programación de actos.

La revista de las fiestas, que recoge toda la información de los festejos, volverá a repartirse coincidiendo con el inicio de la Decena, manteniendo una tradición profundamente arraigada entre los vecinos sanjuaneros. El pleno concluyó sin ruegos ni preguntas por parte de los grupos políticos.