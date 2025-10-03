San Juan del Puerto rinde homenaje a Jesús Quintero en el tercer aniversario de su fallecimiento

San Juan del Puerto ha recordado este viernes a su Hijo Predilecto, Jesús Quintero, en el tercer aniversario de su fallecimiento. La alcaldesa, Rocío Cárdenas, acompañada por miembros del equipo de gobierno, realizó una ofrenda floral en el mausoleo del Cementerio Municipal, donde descansan los restos del reconocido periodista onubense.

Durante el acto, Cárdenas subrayó la vigencia del legado de Quintero: “Jesús fue una persona que no se va a ir de la historia colectiva de su pueblo natal ni de la memoria del periodismo a nivel nacional. Todos los años su ayuntamiento viene a homenajear a esta figura que sigue siendo la más inspiradora que tiene este pueblo en el pasado, presente y futuro”.

El recuerdo de quien fuera conocido como ‘El loco de la colina’ permanece muy presente en su localidad natal, que lo reconoce como uno de sus mayores referentes culturales. Quintero llevó siempre el nombre de San Juan del Puerto por bandera y dejó una huella imborrable en la comunicación, marcada por un estilo único y personal que le situó como una de las grandes figuras del periodismo español.