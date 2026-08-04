San Juan del Puerto recibe 3,2 millones del Gobierno para reparar los daños de los temporales

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha recibido oficialmente una ayuda de 3.227.763,39 euros del Gobierno de España para reparar los daños ocasionados por los temporales que afectaron al municipio durante los primeros meses de 2026.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha hecho entrega al Consistorio de un cheque simbólico con esta financiación, destinada a obras de reparación, reconstrucción y mejora de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios municipales dañados por las intensas lluvias e inundaciones del pasado invierno.

La alcaldesa, Rocío Cárdenas, ha destacado la importancia de estos fondos extraordinarios, que permitirán ejecutar actuaciones que serían muy difíciles de afrontar únicamente con recursos municipales.

La subvención, concedida por la Secretaría de Estado de Política Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, supone una de las mayores inversiones extraordinarias recibidas por el Ayuntamiento en los últimos años.

Las actuaciones previstas abarcan la reparación de la cubierta del edificio de Primaria del CEIP Juan José Rebollo, la rehabilitación del cerramiento del Polideportivo Municipal Pepe San Andrés, el asfaltado y mejora de distintos tramos del viario urbano, la intervención en el muro ajardinado de la avenida de Andalucía, la instalación de dos nuevos grupos electrógenos especiales y la sustitución de un importante tramo de la red de saneamiento en la calle Bermejal.

La financiación también permitirá reparar numerosos caminos rurales afectados por los temporales, entre ellos los caminos de Casa Catana, Tierras Nuevas, Las Regas, Guariño, La Torre, Los Pajaritos, La Ponsa, Tocino y el acceso a este último núcleo.

La alcaldesa ha valorado esta inversión como una respuesta eficaz de las administraciones ante una situación excepcional y ha señalado que permitirá reforzar infraestructuras estratégicas para el municipio, además de mejorar la capacidad de respuesta frente a futuros episodios meteorológicos adversos.

Además de estas ayudas destinadas al Ayuntamiento, el Gobierno de España ha concedido 527.915,33 euros al sector agrícola y ganadero de San Juan del Puerto. En total, 62 agricultores y ganaderos del municipio se han beneficiado de estas subvenciones para paliar las pérdidas ocasionadas por los temporales.

Con esta inversión, el municipio recuperará infraestructuras esenciales para la ciudadanía y mejorará tanto los servicios públicos como la red de caminos que da soporte a la actividad agrícola y económica de la localidad.