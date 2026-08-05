Lepe presenta la revista de sus fiestas patronales

El Ayuntamiento de Lepe ha presentado la revista oficial de las Fiestas Patronales de La Bella y San Roque 2026, una publicación que sirve como antesala de unas celebraciones que se desarrollarán del 14 al 16 de agosto.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, acompañado por la teniente de alcalde, Mariana Otero, y los concejales Elena Vélez, responsable de Comunicación y Turismo, y José Manuel Cortés, delegado de Cultura y Festejos.

Durante la presentación, el alcalde destacó el valor de una revista que, además de incluir toda la programación lúdica y religiosa de las fiestas, incorpora reportajes de interés turístico y un repaso a algunos de los acontecimientos más destacados vividos en Lepe durante el último año.

La publicación estará disponible en formato impreso en las dependencias municipales durante los próximos días y también podrá consultarse de forma digital a través de la página web del Ayuntamiento y de sus redes sociales.

Adolfo Verano agradeció la colaboración de anunciantes y patrocinadores, cuya participación ha hecho posible la edición de la revista, e invitó a vecinos y visitantes a disfrutar de unas fiestas que vivirán uno de sus momentos más esperados el próximo 7 de agosto con el traslado de la Virgen de la Bella desde su camarín hasta el altar mayor.

Las celebraciones alcanzarán su punto culminante entre el 14 y el 16 de agosto, con las tradicionales salidas procesionales de La Bella y San Roque y una amplia programación festiva en la Caseta Municipal.