El Portil se va de feria desde mañana

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha presentado la Feria de El Portil y Nuevo Portil, que se celebrará del 6 al 9 de agosto en el recinto ferial de la calle Mariposa con una programación que combinará música en directo, atracciones y actividades para todos los públicos.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, acompañado por las concejalas de El Portil y Festejos, Angustias Domínguez y Jimena Donoso, respectivamente, dio a conocer los detalles de una cita que volverá a convertir este núcleo costero en punto de encuentro para vecinos y visitantes durante cuatro jornadas.

La feria arrancará el jueves con el tradicional Día del Niño, que ofrecerá precios reducidos en las atracciones. La jornada incluirá animación infantil a cargo de RE-OCA y una sesión del DJ Sergio Fernández, que también amenizará el resto de las noches del programa.

El viernes actuará el grupo onubense El Patio, mientras que el sábado será el turno de la formación puntaumbrieña La Tribu del Capu. La clausura, el domingo, contará con una doble sesión de DJ. Los conciertos comenzarán cada noche a las 00.00 horas y, tras ellos, continuará la música con sesiones de DJ.

El Ayuntamiento volverá a implantar una medida de inclusión que ya se ha consolidado en la feria. Entre las 20.00 y las 22.00 horas, todos los días, las atracciones funcionarán sin música ni estímulos sonoros para facilitar el disfrute de personas con trastorno del espectro autista, hipersensibilidad sensorial u otras condiciones similares.

El alcalde destacó también la colaboración del grupo Leña Cervecerías, cuya aportación permite sufragar las actuaciones musicales, las sesiones de DJ y parte de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la programación, además de agradecer la implicación de la Asociación de Vecinos La Laguna, los feriantes y los establecimientos colaboradores.

Por su parte, la secretaria de la Asociación de Vecinos La Laguna, Beatriz Román, animó tanto a residentes como a visitantes a participar en una feria que, según señaló, volverá a llenar de ambiente y convivencia El Portil en plena temporada estival.