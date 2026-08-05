El Ayuntamiento de Almonte acerca la Venida de la Virgen del Rocío a mayores y personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Almonte ha puesto en marcha una iniciativa para que las personas mayores y las personas con discapacidad o movilidad reducida puedan disfrutar de cerca de la Venida de la Virgen del Rocío, uno de los acontecimientos más importantes para el municipio y que se celebra cada siete años.

La medida se enmarca en el programa 'Cara a Cara', que habilitará un espacio accesible bajo los soportales del Ayuntamiento desde el que los participantes podrán contemplar el paso de la Patrona en algunos de los momentos más destacados de su estancia en Almonte.

El alcalde, Francisco Bella Galán, ha destacado a través de las redes sociales del Consistorio el valor sentimental que tiene este acontecimiento para muchos vecinos. "Para muchas personas mayores, la Venida de la Virgen es volver a la infancia, recordar a quienes les enseñaron a rezarle a nuestra Virgen del Rocío y emocionarse de nuevo al tenerla cerca", señala.

El programa nace con el objetivo de que ninguna persona se quede sin vivir este momento por razones de edad o movilidad, ofreciendo un entorno adaptado, cómodo y seguro para seguir el recorrido de la imagen.

Las personas interesadas podrán solicitar su participación en el Centro Municipal de Servicios Sociales María Zambrano o a través de los teléfonos 959 451 925 y 682 055 891.

La iniciativa no se limitará al próximo 20 de agosto, jornada en la que la Virgen llegará a Almonte. El Ayuntamiento también habilitará este espacio accesible durante la procesión de la Virgen vestida de Reina y en la salida de regreso hacia la aldea de El Rocío, con el propósito de facilitar que las personas con mayores dificultades de movilidad puedan participar en los principales actos de este tiempo de permanencia de la Patrona en el municipio.

Con esta actuación, el Consistorio pretende que una de las celebraciones más arraigadas en la identidad almonteña pueda ser vivida por todos los vecinos en igualdad de condiciones, favoreciendo una participación inclusiva en uno de los momentos más esperados por el pueblo de Almonte.