Lucena del Puerto presenta sus Fiestas Patronales con una nueva ofrenda de los Quintos

Lucena del Puerto ya ultima los preparativos para celebrar sus, que tendrán lugar delcon una programación dirigida a todas las edades y que incorpora como principal novedad unaa la patrona.

La programación ha sido presentada por la diputada provincial Carmen Díaz y el alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, quienes han destacado el carácter participativo de unas fiestas que volverán a combinar tradición, cultura, deporte y música.

La diputada provincial ha subrayado el compromiso de la Diputación con este tipo de celebraciones, asegurando que "apoyar estas fiestas es también apostar por nuestros pueblos, por su patrimonio y por sus costumbres", al tiempo que ha destacado su capacidad para fortalecer la convivencia y atraer visitantes.

Por su parte, el alcalde ha recordado que la Virgen de la Luz representa "el símbolo de la unidad, la esperanza y la protección" para varias generaciones de luceneros, destacando que la devoción a la patrona se mantiene viva tras casi 525 años de historia.

Como principal novedad de esta edición, el 14 de agosto se celebrará una ofrenda floral que concluirán los Quintos de 2026, los jóvenes que este año cumplen la mayoría de edad.

El 15 de agosto, festividad de la Asunción, se celebrará la Función Principal a partir de las 20.00 horas y, posteriormente, la procesión de Nuestra Señora de la Luz por las calles del municipio, portada a hombros por los Quintos. La jornada finalizará en el recinto ferial con la actuación de la cantante Joana Jiménez.

Las fiestas se completarán con actuaciones musicales como El Granuja y sus Majaras y Los Yakis, además de sesiones de DJ, espectáculos circenses y numerosas actividades pensadas para toda la familia.

La programación deportiva también tendrá un papel destacado con torneos de vóley playa, pádel, fútbol 3x3, competiciones de natación, tiro con arco, carreras de cintas en bicicleta, una fiesta del agua con hinchables y tobogán acuático, así como concursos tradicionales como la tracción de cuerda o las carreras de sacos.