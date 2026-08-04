El alcalde destaca la regularización de los chiringuitos de Punta Umbría tras un año de incertidumbre

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha puesto en valor el trabajo realizado durante el último año para regularizar la situación de los chiringuitos del municipio, un proceso que, según ha destacado, ha permitido que todos los establecimientos que han adaptado sus instalaciones a la normativa vigente desarrollen hoy su actividad con normalidad.

El regidor ha recordado que hace apenas un año la situación generaba una gran incertidumbre tanto entre los empresarios como entre los trabajadores del sector, mientras que ahora "la realidad demuestra que, con trabajo, diálogo y seguridad jurídica, hemos conseguido que prácticamente todos los establecimientos puedan desarrollar su actividad con todas las garantías".

En este sentido, ha subrayado el esfuerzo realizado tanto por el Ayuntamiento como por la inmensa mayoría de los empresarios para adecuarse a la legislación, permitiendo que los chiringuitos vuelvan a ser uno de los principales motores económicos del municipio.

"Son fundamentales para la economía de Punta Umbría. Generan cientos de puestos de trabajo, dinamizan nuestra oferta turística y forman parte de la imagen de nuestro litoral. Por eso era prioritario encontrar soluciones dentro del marco legal", ha afirmado.

Actualmente, todos los chiringuitos fijos y desmontables que han tramitado sus expedientes de actividad como establecimientos de hostelería sin música cuentan con licencia de apertura o con la habilitación correspondiente para ejercer su actividad.

Entre los establecimientos fijos con concesión prorrogada y licencia se encuentran Uno Beach, Cazorla, El Tabla, Camarón y Nico. Por su parte, El Loro, La Sombrilla y el chiringuito desmontable Enebral permanecen abiertos al amparo de medidas cautelares judiciales, mientras continúan resolviéndose sus procedimientos administrativos.

En cuanto a los siete chiringuitos desmontables previstos en el Plan de Playas 2026 —Mosquito, Camarón Beach, Nómada, Playa del Este, Botarate, Alma Beach y Cielo Beach—, todos han completado la tramitación de sus expedientes y se encuentran abiertos.

Además, varios establecimientos han obtenido también la licencia de actividad ocasional que les permite celebrar actuaciones musicales con las autorizaciones correspondientes.

El único establecimiento que continúa cerrado es Casa Diego, al no ajustarse a los parámetros legales de ubicación y dimensiones exigidos.

Hernández Cansino ha agradecido la implicación de los empresarios que han realizado inversiones para adaptar sus negocios a la normativa y ha asegurado que "el esfuerzo ha merecido la pena", ya que Punta Umbría ofrece este verano una imagen de normalidad y seguridad jurídica que beneficia tanto al sector como a vecinos y visitantes.

El alcalde ha concluido destacando que Punta Umbría es actualmente el municipio de la Costa de la Luz con mayor número de chiringuitos y establecimientos de playa abiertos y en funcionamiento, consolidando así una de las principales fortalezas de su oferta turística.