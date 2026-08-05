Minas de Riotinto abre 64 itinerarios sociolaborales en el Alto de la Mesa dentro del programa ERACIS+

La Comisión Local de Impulso Comunitario (CLIC) de Minas de Riotinto ha evaluado el desarrollo del programa ERACIS+ (Estrategia Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social), que se ejecuta en la barriada Alto de la Mesa, donde desde su puesta en marcha se han abierto ya 64 itinerarios sociolaborales dirigidos a favorecer la inclusión social y el acceso al empleo.

La reunión contó con la participación de la diputada provincial de Servicios Sociales, Drogodependencia y Bienestar Social, Carmen Díaz; la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, y el delegado territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Borrero, quienes valoraron de forma positiva la evolución del plan en el municipio.

Durante el encuentro se repasaron las principales actuaciones desarrolladas en colaboración con el Ayuntamiento, entidades sociales y empresas de la localidad. Entre ellas destaca el proyecto de formación en jardinería impulsado junto a Atalaya Mining, Encuentros del Sur y el propio consistorio, que combina formación práctica, adquisición de competencias laborales y un incentivo económico para los participantes. Además de mejorar las opciones de empleo de los usuarios, esta iniciativa está contribuyendo al mantenimiento y embellecimiento de distintos espacios del municipio.

El programa también ha promovido talleres sobre búsqueda de empleo, economía doméstica e igualdad de género, además de actividades relacionadas con la promoción de hábitos saludables, el acceso a la educación para adultos, rutas de senderismo y la conmemoración de distintas jornadas internacionales en colaboración con el tejido asociativo local.

La Comisión Local de Impulso Comunitario reúne a representantes del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, la Diputación de Huelva, la Junta de Andalucía, profesionales de distintas administraciones y entidades del tercer sector, entre ellas Cruz Roja y Encuentros del Sur, incorporadas al proyecto el pasado año.

En el conjunto de la provincia, la estrategia ERACIS+ también presenta un elevado grado de ejecución. Hasta el momento se han abierto 263 de los 490 itinerarios previstos para 2028, lo que representa más del 53% del objetivo fijado. Asimismo, el programa ha facilitado ya 118 incorporaciones al mercado laboral de las 147 previstas al término del plan, alcanzando más del 80% de la meta establecida.

La estrategia, que permanecerá activa hasta diciembre de 2028, está financiada por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva, con el objetivo de impulsar la inclusión activa y mejorar la igualdad de oportunidades en las zonas más vulnerables.