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La Antilla refuerza la prevención del cáncer de piel con una campaña informativa

La Asociación Española Contra el Cáncer instala un punto de información en la playa para concienciar sobre la importancia de la fotoprotección durante el verano.
Campaña prevención cáncer de piel
Campaña prevención cáncer de piel
cáncer Campaña
La Antilla refuerza la prevención del cáncer de piel con una campaña informativa
Redacción
Redacción
04/08/26 - 12:17
La playa de La Antilla acoge un año más la campaña de prevención del cáncer de piel promovida por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una iniciativa que pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger la piel frente a la exposición solar y fomentar hábitos saludables durante el verano.

La campaña ha sido presentada por las concejalas del Ayuntamiento de Lepe delegadas de Turismo y Asociaciones, Elena Vélez y Manoli Santana, junto a la presidenta de la junta local de la AECC, María José Feria, en el punto informativo instalado en la zona de la Playa Central, junto a La Parada.

La Antilla lleva más de una década colaborando con esta iniciativa, que cada verano recorre distintas playas para informar a vecinos y visitantes sobre la prevención del cáncer de piel mediante consejos prácticos y recomendaciones sobre fotoprotección.

El stand informativo ofrece orientación personalizada sobre el uso adecuado de los protectores solares, explicando cómo y cuándo aplicarlos, qué factor de protección utilizar en función del tipo de piel y cómo interpretar correctamente el etiquetado de estos productos.

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Lepe y la Asociación Española Contra el Cáncer buscan concienciar a la ciudadanía de que una adecuada protección frente al sol y la adopción de hábitos saludables son fundamentales para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de piel.