San Juan del Puerto, primera parada de la peregrinación al Rocío de internos de la prisión de Huelva

San Juan del Puerto ha acogido este martes la primera parada de la XXVII Peregrinación al Rocío organizada por la Asociación Rociera La Libertad, en la que participan 17 internos de la Prisión Provincial de Huelva.

La jornada ha arrancado a primera hora de la mañana con la llegada de la comitiva al municipio, donde ha sido recibida por representantes municipales, entre ellos los concejales José Manuel Raposo y Juan Martínez, así como miembros de la Hermandad del Rocío encabezados por su presidenta, Esther López.

Acompañados por flauta y tamboril y precedidos por un carro tirado por mulos, los peregrinos han recorrido varias calles del municipio, en un itinerario que este año ha sido modificado para facilitar el desarrollo del camino.

Uno de los momentos más emotivos se ha vivido en la iglesia, donde los participantes han rezado la Salve ante el Simpecado, en un acto que ha contado con la presencia del vicario general de la diócesis, Emilio Rodríguez, y del diácono Juan García.

Tras el recorrido por el núcleo urbano, la peregrinación ha continuado hasta la Casa Hermandad, donde se ha ofrecido un desayuno a los participantes antes de retomar el camino hacia la aldea almonteña.

La comitiva seguirá su recorrido con paradas en Moguer, Coto de Montemayor y El Milanillo, con pernocta prevista en Palos de la Frontera.

La llegada al Rocío tendrá lugar mañana, donde los peregrinos participarán en una misa de despedida en la ermita, en una edición marcada también por el recuerdo a los funcionarios de prisiones fallecidos en el accidente de Adamuz.