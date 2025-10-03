San Juan del Puerto presenta su Plan Local de Salud en una jornada abierta a la ciudadanía

San Juan del Puerto ha acogido este viernes la jornada ‘San Juan Saludable’, un encuentro destinado a promover hábitos saludables y la prevención en el ámbito local. La inauguración contó con la presentación institucional y la ponencia marco titulada “Salud Digital”, impartida por Alba Lezcano, psicóloga de la Asociación Olontense contra la Droga.

El primer teniente de alcaldesa, Miguel Beltrán, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a los técnicos su trabajo, destacando que “la promoción de la salud no hay que discutirla y, desde valores como el deporte y la cultura, buscando el bienestar de nuestra gente, venimos trabajando desde este Ayuntamiento. Este plan es fruto de un amplio colectivo, trazado con líneas claras para que nuestro pueblo sea más sano, activo y feliz”.

Durante la jornada se presentó la adhesión del Ayuntamiento a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y se dio a conocer el Plan Local de Salud ‘San Juan Promociona Salud’, que permitirá planificar y coordinar acciones para mejorar el bienestar de la población. Este plan fue presentado por la técnico municipal Lucía Aquino y aprobado por pleno el pasado 31 de julio. Según Aquino, “con el diseño del Plan Local de Salud por parte del grupo motor, ahora pretendemos la planificación, ordenación y coordinación de las actuaciones en materia de salud pública en San Juan del Puerto”.

La jornada también incluyó un espacio de ruegos y preguntas, así como una sesión de relajación dirigida por la trabajadora social municipal, Ana Sofía Rodríguez. Con este encuentro, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con las políticas públicas de salud, fomentando la participación ciudadana y la colaboración institucional para avanzar hacia una vida más saludable.