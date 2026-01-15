San Juan del Puerto inicia las obras del futuro Centro de Interpretación de las Marismas y Salinas del Tinto

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha comenzado las obras de rehabilitación de las antiguas instalaciones ferroviarias del municipio, que se convertirán en el futuro Centro de Interpretación de las Marismas y Salinas del Tinto. La actuación arrancó tras la firma del acta de replanteo y la autorización de Adif por parte de la alcaldesa, Rocío Cárdenas.

El proyecto cuenta con una inversión total de 485.200,89 euros y ha sido adjudicado a la empresa Marq Interiores S.L.. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses y cinco días, con inicio el pasado 14 de enero y finalización estimada para el 19 de mayo.

La alcaldesa ha subrayado la importancia de esta intervención, que se desarrolla gracias al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con fondos europeos NextGeneration EU.

Las obras permitirán la recuperación de un edificio histórico de estilo victoriano, la antigua Estación de Riotinto, que será reconvertido en un espacio cultural, divulgativo y audiovisual. El nuevo centro se concibe como una puerta de entrada al entorno natural de las marismas y salinas sanjuaneras, reforzando su valor como recurso educativo, patrimonial y turístico.

La rehabilitación se llevará a cabo bajo criterios de sostenibilidad, accesibilidad e innovación, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a su historia, su patrimonio y su entorno natural, al tiempo que se impulsa el desarrollo cultural y turístico del municipio.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de San Juan del Puerto reafirma su apuesta por la recuperación del patrimonio histórico como motor de desarrollo local y como herramienta para avanzar hacia un modelo de municipio más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.