San Juan del Puerto inaugura su Semana Cultural con danzas de Costa Rica y Senegal

Con puntualidad y un ambiente festivo, arrancó anoche en la Plaza de España de San Juan del Puerto la cuadragésimo primera edición de la Semana Cultural, que abrió su programa con una velada dedicada a las danzas folclóricas internacionales. Costa Rica y Senegal fueron los países protagonistas de una primera jornada marcada por el ritmo, la alegría y la fuerza de cuarenta bailarines y músicos que hicieron vibrar al público.

El encargado de abrir la cita fue el Ballet Folclórico Nayuribes, fundado hace 45 años y actualmente dirigido por Geovanny Loaiza Méndez. Durante 45 minutos, sus coreografías transmitieron valores autóctonos y estilos de vida saludables, en una clara muestra de la riqueza cultural costarricense. Este grupo, que desde 2023 funciona como agrupación independiente, se ha convertido en un embajador de la tradición popular de su país en escenarios internacionales.

La noche continuó con el Ballet Kassoumaye, fundado en 1987 en Dalifort, Senegal. Sus jóvenes bailarines, acompañados de la percusión tradicional del djembe y el soumba, ofrecieron un espectáculo cargado de energía que promovió la paz y la solidaridad a través del arte. Esta agrupación cuenta con un amplio recorrido, habiendo participado en festivales internacionales y en actos de gran relevancia como la inauguración de la Copa Africana de Naciones en 1992 o la visita del Papa Juan Pablo II a Senegal ese mismo año.

La alcaldesa Rocío Cárdenas, que asistió junto a su equipo de gobierno, dio la bienvenida a los asistentes y deseó una feliz Semana Cultural: “Es una propuesta muy acertada porque la cultura genera libertad, promueve sensaciones y sentimientos, y las noches de verano de esta última semana de agosto invitan a participar de nuestra programación”.

La programación continúa esta noche con cine al aire libre en la Plaza de España: a las 21:00 horas se proyectará Del revés 2, mientras que a las 22:45 será el turno de El bus de la vida, protagonizada por Dani Rovira.