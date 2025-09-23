San Juan del Puerto impulsa la limpieza de arroyos y cauces ante la temporada de lluvias

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha presentado formalmente una petición a las administraciones competentes para llevar a cabo un año más una limpieza general y profunda de arroyos, cauces e imbornales del municipio. La iniciativa tiene como objetivo asegurar el buen funcionamiento de las infraestructuras de drenaje de cara a la próxima temporada de lluvias y reducir el riesgo de inundaciones.

La propuesta remitida por Alcaldía se dirige a distintas entidades: la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, para intervenir en los arroyos Del Prado, Bregillo, Canillas y Salinero; el Servicio Provincial de Costas, para los cauces de desagüe hacia la marisma; Aqualia, para la limpieza de imbornales según el contrato vigente; y Adif, por el impacto de sus infraestructuras en el sistema de drenaje municipal.

Desde el consistorio se subraya la urgencia de actuar con rapidez y la necesidad de una colaboración institucional estrecha para proteger la seguridad y el bienestar de los vecinos, especialmente ante los episodios de lluvias intensas que suelen registrarse en el municipio.