San Juan del Puerto entrega sus distinciones honoríficas con motivo del Día del Municipio

El Teatro Municipal Juan Alonso de Guzmán acogió anoche el acto institucional de entrega de las distinciones honoríficas con motivo del Día del Municipio de San Juan del Puerto, jornada que conmemora la Carta Puebla recibida el 10 de enero de 1468 y que marca el origen histórico de la localidad.

La ceremonia, presidida por la alcaldesa Rocío Cárdenas junto a la Corporación Municipal, materializó los reconocimientos aprobados previamente por unanimidad en sesión plenaria. El acto, conducido por Javi Rivas, se abrió con la interpretación del pasodoble ‘San Juan del Puerto’ a cargo de Alba Cruzado.

Durante la gala se nombró pregonero de las próximas fiestas patronales de San Juan Bautista a Juan Pérez Vela, presidente de la Hermandad Sacramental, quien recibió de manos de la primera edil la pluma de honor con la que comenzará a redactar su pregón.

Uno de los momentos destacados fue la formalización del hermanamiento con Minas de Riotinto y Zalamea la Real con motivo del 150 aniversario del ferrocarril, infraestructura determinante en el desarrollo económico y social de estos municipios y en su vinculación histórica con San Juan del Puerto. Sus alcaldes, Rocío Díaz y Diego Rodríguez, recogieron el acta oficial que inicia este expediente de concordia.

En el capítulo de distinciones, el Ayuntamiento concedió la Medalla de la Villa a título póstumo a Juan Pérez Martín, en reconocimiento a toda una vida de servicio público y compromiso con la cultura y el desarrollo social del municipio. Su hija, Mª Ángeles Pérez Beltrán, recogió la medalla en nombre de la familia.

También se otorgó la Medalla de la Villa al Mérito Policial, igualmente a título póstumo, a Miguel Ángel Rodríguez Moral por su ejemplar trayectoria como agente de la Policía Local y por impulsar la Unidad Canina, que situó a la localidad como referente nacional. Su viuda, Silvia Torrado, recibió la distinción.

Por último, el consistorio concedió la Medalla de la Villa a la actual Comisión de Reyes Magos, coincidiendo con el 30 aniversario de su creación, por su labor voluntaria y continuada en una de las tradiciones más emblemáticas del municipio. Ana Toscano recogió el galardón en representación del colectivo.

La alcaldesa cerró el acto subrayando que el reconocimiento público es un acto de justicia colectiva y una muestra de memoria, identidad y valores, destacando la dedicación a San Juan del Puerto como hilo común de todos los homenajeados.