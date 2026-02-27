Aljaraque dedicará una calle a Adamuz en reconocimiento a su solidaridad tras el accidente ferroviario

El Ayuntamiento de Aljaraque ha anunciado que dedicará una calle del municipio al pueblo cordobés de Adamuz como muestra de agradecimiento por la solidaridad demostrada tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero.

El alcalde, Adrián Cano, comunicó la iniciativa durante el acto institucional celebrado con motivo del Día de Andalucía, señalando que con este gesto el municipio quiere reconocer la labor “incansable e incondicional” de los vecinos de Adamuz, que se volcaron desde la primera noche en la atención a las víctimas y en el apoyo a sus familias, paralizando su actividad diaria para prestar ayuda.

La propuesta será abordada formalmente en el pleno en el que se tratarán las Medallas de la Villa de Aljaraque 2026, incorporando así este reconocimiento al calendario institucional del municipio.