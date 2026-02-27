Calañas aprueba definitivamente su Plan General tras más de 15 años de tramitación

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Calañas, un documento cuya tramitación se inició en 2009 y que fue retomada en 2021.

La sesión en la que se dio luz verde al planeamiento estuvo presidida por el delegado del Gobierno, José Manuel Correa, y contó con la presencia de los delegados territoriales de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Lucía Núñez; de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez; y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero.

Con la aprobación del PGOU, que entrará en vigor en los próximos meses tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), Calañas deja atrás el régimen de normas subsidiarias provinciales y pasa a contar con su propio instrumento de planificación urbanística.

La nueva norma establece el marco que regulará el crecimiento y desarrollo del municipio del Andévalo onubense, fijando criterios para un crecimiento ordenado y sostenible y dotando al municipio de mayor seguridad jurídica en materia urbanística.

Desde la Consejería de Fomento se ha trasladado una felicitación a la ciudadanía de Calañas, al Ayuntamiento y a la Corporación municipal, así como al equipo redactor del plan, destacando que el documento supone el inicio de una nueva etapa en la planificación territorial del municipio.