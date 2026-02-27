El PP propone crear el Premio Internacional de Fotografía ‘María Clauss’ en la Diputación

El grupo popular en la Diputación de Huelva llevará al pleno ordinario del próximo 4 de marzo una moción para la creación del Premio de Fotografía ‘María Clauss’, en homenaje a la fotógrafa onubense fallecida el pasado mes de enero en el accidente ferroviario de Adamuz.

La iniciativa plantea la puesta en marcha de un galardón de carácter internacional y periodicidad anual, con una dotación económica de 10.000 euros, a los que se sumarían otros 7.000 euros destinados a la organización, honorarios y gastos del jurado, así como a acciones de difusión y proyección del premio.

María Clauss, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, desarrolló una trayectoria marcada por la sensibilidad social y el compromiso con la dignidad humana. Sus trabajos fueron publicados en medios nacionales y regionales, y recibió reconocimientos como el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña de Médicos del Mundo o el Premio Migraciones de la Junta de Andalucía. Durante más de 25 años fue la fotógrafa del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla, manteniendo una estrecha vinculación con la Diputación.

La moción contempla además la creación de un comité de expertos para definir las bases del premio, proponer el jurado y organizar actividades complementarias. Este órgano estaría integrado por profesionales del ámbito de la fotografía y la cultura, representantes del tejido artístico y social de la provincia y miembros del Ateneo María Clauss de Huelva.

Revisión de la ley de contratos

En una segunda iniciativa, el grupo popular instará al Gobierno de España a revisar la Ley de Contratos del Sector Público en lo relativo a los importes de los contratos menores. Según recoge la moción, los límites económicos actuales —40.000 euros para obras y 15.000 euros para suministros y servicios— no se actualizan con el IPC, lo que dificulta su utilización debido al incremento generalizado de precios.

Los populares solicitan que se revisen estos umbrales para adaptarlos al contexto económico actual y que se establezcan mecanismos de actualización automática para los próximos años, con el objetivo de facilitar la gestión administrativa en las entidades locales.