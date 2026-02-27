El Plan Andalucía Actúa moviliza más de 2,6 millones para reparar centros educativos dañados por los temporales en Huelva

El Plan Andalucía Actúa continúa desplegándose en la provincia de Huelva con actuaciones prioritarias para reparar los daños ocasionados por los recientes temporales en centros educativos públicos, con una inversión inicial que supera los 2,6 millones de euros.

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva, Carlos Soriano, ha visitado el IES Catedrático Pulido Rubio de Bonares y el CEIP El Puntal de Bellavista, en Aljaraque, acompañado por el gerente provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Alberto Moreno, y técnicos de la agencia, para supervisar las intervenciones previstas.

En el IES Catedrático Pulido Rubio se contempla una actuación valorada en 150.000 euros para la reparación del muro exterior y de las tejas de la cubierta. El centro ha sufrido la caída de tejas, daños en el vallado perimetral, problemas de impermeabilización en la biblioteca y desprendimientos en tapas de cajón de persianas.

Especial atención requiere el muro que separa el aparcamiento de la zona del invernadero donde el alumnado realiza prácticas, que presenta una inclinación con riesgo de desplome y que actualmente permanece apuntalado por los bomberos como medida preventiva. El proyecto técnico ya ha sido redactado y se prevé su adjudicación la próxima semana para iniciar las obras con la mayor rapidez posible.

En el CEIP El Puntal se ha evaluado el estado del muro perimetral en una visita en la que también han participado técnicos municipales y el alcalde de Aljaraque, con el fin de planificar las actuaciones necesarias.

Estas intervenciones forman parte de más de una veintena de actuaciones previstas en la provincia dentro del Plan Andalucía Actúa, cuya dotación económica permanece abierta a medida que avanzan las valoraciones técnicas.

Desde la Delegación se ha subrayado que la prioridad es garantizar la seguridad de la comunidad educativa y restablecer la normalidad en los centros afectados lo antes posible, con un seguimiento continuo de las obras sobre el terreno.