El primer premio de la Lotería Nacional deja 300.000 euros en La Antilla

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 26 de febrero, dotado con 300.000 euros por número, ha correspondido al 18.343 y ha repartido suerte en la provincia de Huelva, concretamente en La Antilla.

El número premiado también se ha vendido en la localidad malagueña de Campohermoso, según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado y consultada por Europa Press.

En el caso de Campohermoso, el décimo agraciado fue consignado en el despacho receptor número 05920, ubicado en la carretera Iryda esquina con Antonio Mañas, s/n.

La venta en La Antilla ha llevado la fortuna hasta la costa onubense en un sorteo que vuelve a dejar un importante premio en la provincia, con 300.000 euros al número para los poseedores del décimo ganador.