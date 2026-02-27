La Diputación y la OEI sellan alianzas para consolidar las rutas e itinerarios culturales ibeoamericanos

La Diputación Provincial de Huelva y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) han firmado un convenio marco de cooperación para consolidar las rutas e itinerarios culturales iberoamericanos, reforzando la vocación histórica de la provincia como nexo entre ambas orillas del Atlántico.

El acuerdo ha sido suscrito en el Salón de Plenos de la institución provincial por el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, y el presidente de la Diputación, David Toscano, con la presencia del director general de Cultura de la OEI, Raphael Callou.

El convenio permitirá estrechar la colaboración institucional y desarrollar iniciativas conjuntas centradas en los itinerarios culturales iberoamericanos, así como en programas de formación e intercambio vinculados a este ámbito. Entre los hitos más destacados figura la organización en Huelva de la I Reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos, que se celebrará en el Monasterio de Santa María de La Rábida.

En ese encuentro se abordará el proceso de candidatura del que aspira a convertirse en el primer itinerario cultural transcontinental bajo la denominación ‘Ruta del Encuentro entre Dos Mundos’, que conectará España y la República Dominicana con asistencia técnica de la OEI.

Desde la institución provincial se ha subrayado que este paso supone reforzar la alianza con el espacio iberoamericano y renovar el compromiso de Huelva con la cooperación cultural internacional. Por su parte, la OEI ha destacado que el impulso a las rutas culturales fomenta la integración regional, genera oportunidades económicas y consolida un relato común basado en la diversidad y el desarrollo sostenible.

La reunión prevista en La Rábida servirá además para avanzar en la creación de un Manual de Rutas e Itinerarios Culturales para Iberoamérica, que establecerá estándares de calidad y un marco común de validación y certificación respetando la diversidad territorial de los países participantes.

En los últimos años, la OEI ha convertido las rutas culturales en una línea estratégica de trabajo, reuniendo a más de 700 participantes de 25 países y mentorizando más de 130 proyectos, consolidándose como referencia en este ámbito cultural.