Almonte impulsa en el Consejo de Doñana el análisis de los daños y las soluciones para Matalascañas

El Ayuntamiento de Almonte ha promovido en el seno del Consejo de Participación de Doñana un análisis específico sobre los daños ocasionados por los últimos temporales en Matalascañas y su entorno. La reunión monográfica de la Comisión de Trabajo de Desarrollo Sostenible, celebrada en el Centro Administrativo “El Acebuche”, ha servido para evaluar la situación y coordinar respuestas desde el ámbito institucional y técnico.

El encuentro ha permitido definir dos líneas de actuación diferenciadas. Por un lado, una respuesta inmediata vinculada a la obra de emergencia ya en ejecución y, por otro, un planteamiento a medio y largo plazo orientado a abordar de manera estructural el futuro del litoral del Espacio Natural de Doñana.

Tras la reunión, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, valoró de forma positiva la implicación de las administraciones y de los expertos participantes. El primer edil destacó que existe un amplio consenso en culminar la actuación de emergencia para restituir una infraestructura que considera necesaria desde el punto de vista ambiental, social y económico para Matalascañas, devolviendo así la funcionalidad a la playa.

En paralelo, se ha abierto un proceso de reflexión más profundo que trasciende el episodio concreto de los temporales y que buscará soluciones estructurales para el conjunto de la costa de Doñana. En este marco, se impulsarán trabajos técnicos y aportaciones documentales con la participación de universidades y especialistas, con el objetivo de avanzar hacia propuestas compartidas y sostenibles.

Bella subrayó el papel del Consejo de Participación como espacio de encuentro y consenso, donde los problemas comunes pueden abordarse desde la cooperación institucional y el rigor técnico. Los trabajos continuarán en las próximas semanas con nuevas reuniones en las que se incorporarán informes y propuestas para avanzar hacia una respuesta integral ante los efectos de los temporales en el litoral almonteño.

Desde el Ayuntamiento se ha puesto en valor la coordinación entre administraciones como elemento clave para garantizar la protección del entorno natural y la estabilidad socioeconómica de Matalascañas.