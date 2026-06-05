San Juan del Puerto cumple casi 24 horas sin internet ni telefonía por una avería masiva

San Juan del Puerto continúa sufriendo las consecuencias de una grave avería en las telecomunicaciones que mantiene al municipio prácticamente incomunicado desde la tarde de este jueves. La incidencia se produjo alrededor de las 16.30 horas y, casi 24 horas después, numerosos vecinos y negocios siguen sin recuperar el servicio.

La caída afecta a distintas operadoras, lo que ha provocado problemas generalizados tanto en internet como en telefonía fija y móvil. Durante este tiempo, muchos usuarios han tenido dificultades para realizar llamadas, conectarse a la red o utilizar aplicaciones y servicios que dependen de una conexión estable.

La situación está generando importantes trastornos en el tejido económico local. Empresas y autónomos han visto paralizada parte de su actividad al no poder acceder a plataformas de gestión, enviar documentación o mantener el contacto habitual con clientes y proveedores. A ello se suma la imposibilidad de utilizar datáfonos en numerosos establecimientos, obligando en muchos casos a trabajar únicamente con pagos en efectivo.

La incidencia también ha afectado a servicios básicos de comunicación, dejando a numerosos vecinos sin posibilidad de contactar con familiares, realizar gestiones telemáticas o acceder a herramientas digitales que forman parte del día a día.

La prolongación de la avería ha provocado un creciente malestar entre la ciudadanía, especialmente entre comerciantes y empresarios, que denuncian las pérdidas ocasionadas por una interrupción que se acerca ya a las 24 horas de duración.

A la espera de una solución definitiva, los afectados reclaman información sobre el origen del problema y una rápida reposición de unos servicios que consideran esenciales para el funcionamiento normal del municipio.