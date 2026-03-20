San Juan del Puerto celebra sus Fiestas Falleras de San José

San Juan del Puerto se sumerge en estos días en el ambiente de sus tradicionales Fiestas Falleras de San José, una de las celebraciones más singulares y arraigadas del municipio, que este año alcanza su 60 aniversario consolidada como un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Durante varias jornadas, la calle San José se convierte en el epicentro de la vida social del municipio, con una programación que combina actividades culturales, música, gastronomía y propuestas para todos los públicos, en un ambiente marcado por la convivencia y la participación ciudadana.

Las fiestas destacan por su carácter popular y por la implicación directa de los vecinos, que cada año contribuyen a mantener viva una tradición que forma parte de la identidad de San Juan del Puerto. La elaboración de la falla, uno de los elementos centrales de la celebración, simboliza ese espíritu colectivo y el esfuerzo compartido que define estas jornadas.

Además, el programa incluye actividades como actuaciones musicales, encuentros gastronómicos, juegos tradicionales o eventos pensados para todas las edades, lo que refuerza el carácter intergeneracional de la fiesta.

Desde el Ayuntamiento se pone en valor el papel de la Comisión de San José, así como la colaboración de colectivos y ciudadanos que hacen posible que estas fiestas sigan creciendo año tras año, manteniendo intacta su esencia.

Las Fiestas Falleras de San José no solo representan una tradición con seis décadas de historia, sino también un espacio de convivencia que cada mes de marzo llena de vida, color y participación las calles de San Juan del Puerto.