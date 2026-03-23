San Juan del Puerto avanza en la recuperación de su histórica estación de Riotinto

San Juan del Puerto da un paso más en la puesta en valor de su patrimonio con las obras de rehabilitación de la antigua estación de Riotinto, un proyecto largamente esperado por el municipio y que ya es una realidad en marcha. La actuación ha sido visitada este lunes por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y la alcaldesa, Rocío Cárdenas.

La alcaldesa ha destacado el valor del proyecto, asegurando que “para mí como alcaldesa hoy es un día de gran orgullo”, y ha recordado que se trata de “una aspiración colectiva de todos los sanjuaneros y sanjuaneras desde hace muchísimos años”. Cárdenas ha subrayado además las dificultades del proceso, señalando que “ha sido todo un gran trabajo detrás de gestión y de autorizaciones porque estamos en un entorno difícil para los permisos”.

Ubicada en un enclave privilegiado, junto a las marismas y salinas del Tinto, la antigua estación —hasta ahora en desuso— se convertirá en un centro de interpretación. “Esta estación se convertirá en la puerta de entrada de todo lo que es un maravilloso entorno natural”, ha afirmado la alcaldesa, quien también ha destacado que permitirá poner en valor la historia ferroviaria vinculada a Riotinto.

Rehabilitación de la antigua Estación de Riotinto

Por su parte, la subdelegada del Gobierno ha puesto en valor la inversión estatal en el proyecto, indicando que “el Gobierno de España tiene que apostar y lo está haciendo, con realidades, no solo con promesas”. Rico ha detallado que la actuación cuenta con una financiación cercana al medio millón de euros y ha resaltado su impacto: “Esto se va a poner a disposición de todos los habitantes para fomentar la cultura, la educación y el turismo”.

Las obras, iniciadas el pasado 14 de enero y adjudicadas a la empresa Mar Interiorismo, avanzan a buen ritmo y está previsto que finalicen a finales de mayo. Para Cárdenas, este proyecto es solo el inicio de una transformación mayor: “Esta estación, que estaba abandonada, va a recuperar vida en un entorno privilegiado”.

En la misma línea, Rico ha señalado que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia: “Esto no acaba más que empezar, porque el proyecto que tiene la alcaldesa en el tintero es muy elevado”, apuntando a nuevas inversiones que seguirán impulsando el desarrollo sostenible del municipio.

Ambas han coincidido en destacar que la recuperación del patrimonio, unida a la puesta en valor del entorno natural, será clave para el futuro de San Juan del Puerto, consolidándolo como un referente en turismo sostenible y en la conservación de su identidad histórica.