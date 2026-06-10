San Juan del Puerto abre sus puertas a ocho días de celebraciones por San Juan Bautista

San Juan del Puerto ya calienta motores para vivir sus Fiestas Patronales en honor a San Juan Bautista 2026, una de las celebraciones más destacadas del calendario festivo onubense y que se desarrollará del 17 al 24 de junio con una programación que combinará tradición, cultura, música, ocio y religiosidad.

La presentación oficial tuvo lugar en la Diputación Provincial de Huelva con la participación de la alcaldesa, Rocío Cárdenas; el concejal de Festejos, Miguel Beltrán; y el diputado provincial Manuel Cayuela. Durante el acto, la alcaldesa destacó el carácter abierto y acogedor de unas fiestas que convierten al municipio en un punto de encuentro para vecinos y visitantes de toda la provincia.

"Cuando llega el mes de junio, San Juan del Puerto se transforma. Nuestras calles, plazas y espacios públicos se convierten en escenarios de encuentro donde compartimos nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra hospitalidad. Abrimos nuestras puertas al mundo para que todos puedan disfrutar de nuestras fiestas", señaló Cárdenas.

La programación arrancará el 17 de junio con la Coronación de la Reina de las Fiestas, Raquel Quintero Toscano, y su Corte de Honor, en una gala que contará con el pregón de Juan Pérez Vela, presidente de la Hermandad Sacramental de San Juan Bautista.

Uno de los principales atractivos volverán a ser las tradicionales capeas de la calle Pozonuevo, una de las señas de identidad del municipio. Este año participarán las ganaderías Millares, Mocho, Albarreal y Marcelino Acosta. Además, como novedad, el programa incluirá una exhibición de habilidades y destrezas taurinas.

Las noches estarán marcadas por la actividad en el recinto ferial, donde actuarán artistas como Los Marismeños, Lorena Ternero, Iván Lagar, José Almagro y Alba Cruzado, además de diferentes orquestas, grupos de versiones, tributos musicales y sesiones de DJs para el público más joven.

La programación culminará el 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, con la solemne función religiosa y la tradicional procesión del patrón por las calles del municipio acompañada por la Banda de la Escuela Municipal de Música.

La alcaldesa destacó que estas fiestas representan "el reflejo de un pueblo unido, orgulloso de sus raíces y de su forma de entender la convivencia", mientras que el concejal de Festejos animó a toda la provincia a participar en una celebración que volverá a convertir a San Juan del Puerto en uno de los grandes referentes festivos de Huelva durante ocho intensos días.