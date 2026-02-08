San Juan del Puerto abre el plazo para formar parte de la Corte de Honor de las Fiestas Patronales 2026

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha abierto el plazo de inscripción para todas aquellas vecinas que deseen formar parte de la Corte de Honor de las Fiestas Patronales de San Juan Bautista 2026, una de las tradiciones más emblemáticas del calendario festivo local.

Las personas interesadas pueden recoger el modelo de inscripción en el Área de Cultura, ubicada en el Centro Sociocultural, hasta el próximo 27 de febrero, en horario de oficina.

Entre los requisitos establecidos, se encuentra el de estar empadronada en el municipio y haber cumplido los 20 años antes del 17 de junio de 2025 —es decir, haber nacido antes del 17 de junio de 2006—. El proceso destaca además por no establecer límite máximo de edad, favoreciendo así una participación amplia y diversa.

Desde el Consistorio se anima a la juventud sanjuanera a sumarse a esta convocatoria y a formar parte activa de unas fiestas que son seña de identidad del municipio.