Calles anegadas y marisma llena: Almonte pide máxima prudencia en El Rocío

El Ayuntamiento de Almonte ha emitido un aviso urgente a la población de El Rocío ante la delicada situación que atraviesa el núcleo urbano como consecuencia de la acumulación de agua registrada en las últimas horas. El Consistorio solicita evitar cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario, dada la peligrosidad actual de la circulación.

Numerosas calles se encuentran completamente anegadas, lo que supone un riesgo real tanto para vehículos como para peatones. A esta situación se suma que la marisma está completamente llena, impidiendo un desagüe normal y provocando que la evacuación del agua sea extremadamente lenta, lo que agrava la afectación en el casco urbano.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que no se debe circular por calles inundadas, ni a pie ni en vehículo, y se recuerda la obligación de respetar los cortes de tráfico y la señalización instalada por los servicios municipales, cuyo objetivo es garantizar la seguridad ciudadana.

Todos los servicios de emergencia municipales, junto al Consorcio Provincial de Bomberos, permanecen activados y operativos, realizando un seguimiento permanente de la evolución de la situación.

El Ayuntamiento de Almonte apela a la máxima prudencia y colaboración ciudadana, mientras se mantiene la vigilancia hasta que las condiciones permitan recuperar la normalidad en El Rocío.