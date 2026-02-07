Fallece un operario tras sufrir una caída mortal en el Polígono Nuevo Puerto de Palos de la Frontera

Un trabajador ha fallecido en la mañana de este sábado tras sufrir un grave accidente laboral en el Polígono Industrial Nuevo Puerto, en el término municipal de Palos de la Frontera. El suceso se produjo en torno a las 8:40 horas, cuando el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso alertando de la caída de un operario desde gran altura.

Según la información facilitada por fuentes del 112, el trabajador se habría precipitado desde aproximadamente 20 metros, cayendo desde un depósito al interior de una caldera por causas que aún se están investigando. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y de seguridad, que no pudieron hacer nada por salvar su vida debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades competentes han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades, mientras se activan los protocolos habituales en este tipo de sucesos laborales.