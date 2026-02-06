Isla Cristina reclama al Gobierno medidas urgentes para proteger el litoral tras los daños del temporal Leonardo

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha intensificado la presión al Gobierno de España para que adopte medidas urgentes de emergencia en el litoral del municipio tras los importantes daños provocados por el temporal Leonardo. El alcalde, Jenaro Orta, trasladó esta reclamación durante la visita realizada a las playas por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, acompañados por técnicos municipales.

Durante el recorrido, el regidor entregó un nuevo dossier técnico con fotografías, vídeos e informes actualizados sobre el estado del litoral, documentación que será remitida al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Dirección General de la Costa y el Mar. Orta insistió en la necesidad de poner en marcha actuaciones inmediatas que permitan mantener las playas en condiciones adecuadas de cara a la próxima Semana Santa y la temporada estival, sin renunciar al compromiso adquirido por el Gobierno de presentar en marzo el proyecto definitivo de estabilización.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno señaló que el Ejecutivo mantiene un seguimiento permanente de los efectos del temporal y trabaja de forma coordinada con las administraciones locales para avanzar en la recuperación de las playas, escuchando las demandas del municipio y analizando sobre el terreno el alcance de los daños.

Mientras se concreta la solución definitiva, el Consistorio continúa actuando con recursos propios en las zonas más sensibles del litoral, con autorizaciones de la Junta de Andalucía y de la Dirección Provincial de Costas. En este sentido, se han vertido piedras de escollera que han permitido, por el momento, proteger el paseo marítimo, a las que se suman ahora otras 700 toneladas en puntos especialmente vulnerables, como el entorno del antiguo chiringuito Almalú y el tramo comprendido entre la Playa Central y el chiringuito La Sardina.

El alcalde recordó que en la reunión celebrada el pasado 14 de enero en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el Gobierno se comprometió a tener listos en marzo los pliegos del proyecto integral para la estabilización de las playas de Isla Cristina. No obstante, subrayó que la situación actual exige respuestas inmediatas para garantizar la seguridad y el uso del litoral en los próximos meses, motivo por el cual el Ayuntamiento seguirá reclamando agilidad y concreción, al tiempo que mantiene su compromiso de actuar para proteger la costa y el bienestar de vecinos y visitantes.