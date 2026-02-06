El modelo público de cajeros automáticos de la Diputación despierta el interés de la FAMP para combatir la exclusión financiera rural

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha mostrado su interés por el modelo de red pública de cajeros automáticos impulsado en la provincia de Huelva como herramienta para luchar contra la exclusión financiera en el medio rural y garantizar servicios básicos en municipios sin presencia bancaria.

Este interés se ha puesto de manifiesto en una reunión de trabajo mantenida entre responsables de la FAMP y representantes de la Diputación de Huelva, en la que se dio a conocer el funcionamiento de esta red pública, diseñada para facilitar el acceso a efectivo y a operaciones financieras esenciales en pequeñas localidades. El encuentro contó con la participación de la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, y su coordinador general, Diego Jordano, junto al presidente de la Diputación, David Toscano, y el diputado de Reto Demográfico, José Carlos Roda.

Durante la reunión se destacó que este modelo, financiado y gestionado desde el ámbito público, contribuye a mejorar la calidad de vida de la población rural y a fijar habitantes en el territorio, dando respuesta a una necesidad creciente derivada del cierre de oficinas bancarias. Desde la FAMP se valoró especialmente el carácter práctico y replicable del proyecto, así como su alineación con las políticas de lucha contra la despoblación, abriéndose la puerta a que pueda ser implantado en otros municipios andaluces con problemas similares de acceso a servicios financieros.