La Guardia Civil y la GNR refuerzan en Aracena la cooperación en materia de seguridad transfronteriza

La Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana han celebrado en la localidad de Aracena una reunión de coordinación con el objetivo de reforzar la cooperación policial transfronteriza y mejorar la seguridad ciudadana en la zona fronteriza hispano-lusa. Este encuentro, que se celebra de forma alterna cada año en España y Portugal, sirve para consolidar los canales de comunicación y colaboración entre ambas instituciones.

La reunión, convocada por el coronel jefe de la Comandancia de Huelva, Julio Serrano, ha contado con la participación de los coroneles de Faro y Beja, así como de mandos y oficiales de ambos países. Durante la sesión se ha realizado un análisis de los controles móviles conjuntos llevados a cabo el pasado año y se ha planificado el calendario de actuaciones para 2026, además de evaluar el funcionamiento de las patrullas mixtas enmarcadas en el Plan Turismo Seguro, activo principalmente durante los meses de verano y en fechas de especial afluencia.

Uno de los puntos clave del encuentro ha sido la situación del río Guadiana como vía utilizada para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. En este sentido, ambas fuerzas han acordado intensificar la vigilancia fluvial, reforzar los controles y coordinar actuaciones conjuntas para dificultar la actividad de las organizaciones criminales. Asimismo, se ha hecho balance de la Operación Conjunta Diana, que se saldó con 15 detenidos, la incautación de más de 1.500 kilos de hachís, 36.800 litros de carburante, 36 embarcaciones, 13 vehículos y un arma de fuego, además de casi un centenar de denuncias administrativas.

El balance del encuentro ha sido calificado de muy positivo, destacándose la eficacia de la cooperación internacional para reducir la actividad delictiva en el entorno del Guadiana. Ambas fuerzas han reafirmado su compromiso de mantener reuniones periódicas y desarrollar nuevas operaciones conjuntas de gran impacto en las zonas fronterizas, con el objetivo de garantizar una respuesta policial eficaz y reforzar la seguridad en ambos lados de la frontera.