Aracena cierra este fin de semana la Gruta de las Maravillas, el Castillo y el Geomuseo por las previsiones meteorológicas

Aracena ha anunciado el cierre temporal de algunos de sus principales recursos turísticos ante las previsiones meteorológicas adversas previstas para este fin de semana. En concreto, permanecerán cerrados la Gruta de las Maravillas, el Castillo y el Geomuseo, como medida preventiva para garantizar la seguridad de visitantes y personal.

Desde el Ayuntamiento se ha informado de que el Museo del Jamón sí mantendrá su apertura en el horario habitual. Asimismo, la Oficina de Turismo de Aracena está contactando con todas las personas que ya habían adquirido entradas para los espacios cerrados, con el fin de gestionar la devolución del importe o la emisión de un bono para el cambio de fecha. La recomendación municipal es consultar los canales oficiales para cualquier actualización sobre la reapertura de estos enclaves.