Encinasola denuncia quedar incomunicada durante horas tras un apagón provocado por la borrasca Leonardo

La localidad de Encinasola ha vivido una situación especialmente complicada durante el paso de la borrasca Leonardo, que dejó al municipio sin suministro eléctrico durante varias horas y, como consecuencia directa, también sin cobertura móvil. Esta circunstancia provocó que vecinos y servicios públicos quedaran prácticamente incomunicados en pleno episodio de emergencia.

La alcaldesa, María Dolores Benjumea, ha explicado que la falta de electricidad conllevó automáticamente la pérdida de cobertura telefónica, un problema que, según denuncia, “no es puntual, sino habitual cada vez que se va la luz”. La situación fue especialmente grave porque ni Guardia Civil ni el Centro de Salud disponían de comunicación para atender incidencias, lo que impidió incluso contactar con el teléfono de emergencias 112. "Estuve un tiempo localizando a la patrulla de la Guardia Civil, a la que tuve que buscar por el pueblo, ya que no podía contactar con ellos. Y una vez los localicé, por el Walkie talkie, ellos llamaron al 112", ha dicho.

Ante la imposibilidad de comunicarse con los servicios de emergencia españoles, el Ayuntamiento tuvo que recurrir de forma excepcional al 112 de Portugal para intentar establecer contacto, una solución que resultó ineficaz. “No teníamos ninguna posibilidad real de avisar al 112. Era una situación límite”, ha señalado la alcaldesa.

Benjumea ha aclarado que, una vez restablecido el suministro, la situación quedó “más o menos controlada” y ha agradecido la rápida actuación de Endesa-gracias a la gestión de la delegada de Industrias Noelia Núñez-, que “se portó maravillosamente y trajo todo lo necesario para solucionarlo”. No obstante, ha insistido en que el problema de fondo sigue sin resolverse.

Por este motivo, el Ayuntamiento está preparando un escrito dirigido a la Jefatura Provincial del Estado para denunciar la precariedad de la cobertura en el municipio y exigir soluciones. “Tenemos que tener garantizado que la cobertura no se vaya. No es solo una necesidad, es una obligación legal”, ha subrayado la alcaldesa, advirtiendo de que la incomunicación en situaciones de emergencia supone un riesgo inasumible para la población.