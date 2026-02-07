Hinojos recibe 22.000 litros de agua ante la avería en la red de abastecimiento

La población de Hinojos continúa sufriendo las consecuencias del denominado tren de borrascas tras el paso de la borrasca Marta, que ha provocado una avería en la red de abastecimiento de agua del municipio. La incidencia se mantiene desde hace tres días, obligando a activar un dispositivo de apoyo para garantizar el suministro básico a los vecinos.

La actuación se enmarca dentro de las medidas de emergencia adoptadas por los servicios autonómicos ante los efectos acumulados de los temporales que están atravesando la provincia, con lluvias persistentes y fuertes rachas de viento que han generado daños en infraestructuras básicas.

Los operativos de emergencia continúan trabajando de forma coordinada mientras se mantiene la vigilancia sobre la evolución meteorológica y se avanza en la reparación de la avería, con el objetivo de restablecer cuanto antes la normalidad en el suministro de agua en el municipio.