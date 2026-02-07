Cerrada una carretera en Escacena del Campo por el desbordamiento del arroyo de Tejada

El Ayuntamiento de Escacena del Camha decretado el cierre total de la carretera que cruza el Arroyo de Tejada tras el desbordamiento del cauce, que ha provocado la inundación completa del tramo y un riesgo elevado para la circulación.

Desde el Consistorio se insiste en que queda terminantemente prohibido el paso, subrayando que no se trata de una recomendación, sino de una medida obligatoria por motivos de seguridad. Cruzar la vía en estas condiciones supone un peligro directo tanto para los conductores como para los equipos de emergencia.

De hecho, ya se ha registrado un incidente reciente, cuando un vehículo intentó atravesar la zona inundada y quedó atrapado, siendo necesario un operativo de rescate con la intervención de tractores para poder auxiliarlo.

Las autoridades municipales advierten de que la fuerza del agua y la profundidad del cauce son imprevisibles, por lo que se pide a la ciudadanía que no subestime la corriente y evite cualquier acercamiento a la zona afectada. Asimismo, se hace un llamamiento al civismo y a la responsabilidad colectiva para evitar situaciones críticas que obliguen a movilizar recursos de emergencia en escenarios evitables.

El Ayuntamiento mantendrá el cierre hasta que el nivel del agua descienda y los técnicos municipales confirmen que la carretera vuelve a ser segura, rogando a la población que respete la señalización y las indicaciones oficiales por la seguridad de todos.