Huelva promociona su turismo de golf en el salón internacional Golf Messe de Zúrich

La provincia de Huelva ha promocionado estos días su oferta turística vinculada al golf en el salón Golf Messe de Zúrich, un evento de referencia celebrado en la ciudad suiza en el marco de la feria Fespo World of Travel, que combina un enfoque profesional y de público final.

La Diputación de Huelva, a través de la Agencia Destino Huelva, ha participado en este encuentro junto a representantes del Precise Resort El Rompido, con el objetivo de difundir los atractivos del destino onubense y, de forma específica, su consolidada oferta en el segmento del golf.

Durante varias jornadas, los técnicos han mantenido contactos tanto con operadores turísticos especializados, con los que ya se trabaja de forma habitual, como con el público final, interesado principalmente en escapadas de pequeños grupos o familiares. En este contexto, Huelva se ha presentado como un destino que aúna instalaciones deportivas de calidad, un entorno natural singular y una oferta hotelera y gastronómica de primer nivel.

Uno de los aspectos mejor valorados por los visitantes ha sido la climatología, que permite la práctica del golf durante gran parte del año, convirtiendo a la provincia en una opción especialmente atractiva dentro del sur de Europa. A ello se suma la buena conectividad aérea, gracias a la cercanía de los aeropuertos de Faro y Sevilla, que facilita el acceso del mercado suizo al destino.

Huelva ha estado presente en el expositor de Turespaña, junto al resto de provincias andaluzas, en una feria que ha reunido a 180 expositores internacionales y ha contado con alrededor de 50.000 asistentes.

El mercado suizo representa una oportunidad estratégica para la provincia, al contar con más de 102.000 golfistas federados y un perfil de poder adquisitivo medio-alto que busca destinos de calidad en el sur de Europa, un segmento en el que Huelva aspira a consolidarse como opción preferente.