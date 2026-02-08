Almonte activa un dispositivo especial de 24 horas para recuperar la normalidad en El Rocío

Elha puesto en marcha un dispositivo especial de mantenimiento en la aldea de El Rocío con trabajos ininterrumpidos durante las 24 horas del día, con el objetivo de acelerar la recuperación de la normalidad tras el intenso episodio de lluvias registrado en la provincia.

El operativo arrancó este domingo a las 6:00 de la mañana y contempla una actuación progresiva en las calles de la aldea, comenzando por las zonas más elevadas y avanzando hacia las áreas más bajas, dando prioridad a las vías que presentan un mayor deterioro. Desde el Consistorio han subrayado que, pese a que las previsiones meteorológicas apuntan a que la lluvia podría continuar, se ha optado por intervenir de inmediato para mejorar y aliviar el estado del viario.

El Ayuntamiento recuerda que se trata del año con mayor volumen de precipitaciones desde 1989, lo que ha provocado la saturación del terreno en buena parte de la provincia. Aun así, los trabajos no se detendrán y se mantendrán sin descanso, dentro de las posibilidades que permita la meteorología, hasta que El Rocío recupere las mejores condiciones posibles.