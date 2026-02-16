Salvamento Marítimo busca a un hombre caído al agua en el río Guadiana

Salvamento Marítimo coordina desde primera hora de este lunes la reanudación del dispositivo para buscar a un hombre que cayó al agua el pasado sábado, 14 de febrero, desde una embarcación tipo dingui en el río Guadiana, en el tramo comprendido entre Sanlúcar del Guadiana y el Puerto de La Laja.

En el operativo participan efectivos de Cruz Roja en Huelva, cuya embarcación LS Aguazul ha iniciado la búsqueda desde Ayamonte. Por parte de Salvamento Marítimo está prevista la movilización del helicóptero Helimer 211 durante la tarde para ampliar el rastreo desde el aire.

La Guardia Civil mantiene también desplegados varios recursos, entre ellos una embarcación con base en Isla Cristina, buzos del GEAS de Sevilla que realizan búsqueda subacuática, un dron que sobrevuela la zona y un helicóptero con base en Rota. Asimismo, unidades marítimas portuguesas rastrean el margen del río correspondiente a su territorio.

Salvamento Marítimo mantiene avisos a los navegantes que transitan por la zona mientras continúa el operativo de búsqueda.