Aljaraque instala cámaras inteligentes para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad municipal

El Ayuntamiento de Aljaraque está procediendo a la instalación de cámaras inteligentes de última generación para reforzar el control del tráfico y la vigilancia de edificios municipales en distintos puntos del municipio.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Ana Mora, ha explicado que con estos dispositivos “aplicamos las nuevas tecnologías para mejorar la seguridad y la circulación y poder actuar con más celeridad en caso de alguna incidencia, atasco o accidente”. La edil ha destacado que esta iniciativa supone “un gran salto de calidad en la gestión de la movilidad” y amplía los medios de los que dispone la Policía Local, contribuyendo también a la protección de los edificios públicos.

Las cámaras de tráfico se están instalando en puntos estratégicos como la calle Morera junto a la intersección con calle Encina en Bellavista, la rotonda de la Avenida de Huelva, la rotonda de la calle Unión Europea, la intersección de Petunia con Avenida Las Camelias, el Camino de las Palmillas, la rotonda Fuente Juncal o la calle Casa de la Era, entre otros. Además, el Consistorio proyecta colocar otras ocho cámaras en diferentes dependencias municipales.

La actuación cuenta con una inversión de 43.465,90 euros y, según el Ayuntamiento, el sistema cumple con la normativa vigente en materia de protección de datos. La entrada en funcionamiento de las cámaras se anunciará en las próximas fechas, una vez concluyan los trabajos de instalación.